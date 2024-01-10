Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:32, 10 января 2024Бывший СССР

Консульство в Лондоне напомнило украинцам встать на воинский учет

Консульство: в течение семи дней со дня приезда украинцам следует встать на учет

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Консульство Украины в Лондоне в связи с подготовкой Киевом ужесточения правил мобилизации напомнило украинцам в Telegram о необходимости встать на воинский учет.

Отмечается, что на данный момент для мужчин призывного возраста не установлено каких-либо ограничений на предоставление консульских услуг, однако в течение семи дней со дня приезда в Великобританию военнообязанным и резервистам следует лично посетить одно из дипучреждений Украины в стране с паспортом и военно-учетными документами для постановки на учет.

В консульстве уточнили, что обязанность встать на воинский учет в случае выезда с Украины более чем на три месяца утверждена постановлением правительства республики от 30 декабря 2022 года.

«Информация о лицах призывного возраста (18-65 лет), которые принимаются на временный консульский учет в посольстве, одновременно включается в воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, который ведется учреждением», — сказано в сообщении.

Ранее правительство Украины внесло законопроект с предложением ужесточить наказание за нарушения правил военного учета и мобилизации. В частности, кабинет министров предложил в десять раз увеличить штрафы за нарушение правил военного учета.

9 января сообщалось, что в Верховную Раду Украины внесли пять версий законопроекта о мобилизации. Четыре из них подготовлены в качестве альтернативы правительственному законопроекту.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Армия мобилизована для подавления бунта преступных группировок в Эквадоре. Смогут ли власти справиться с волной насилия?

      Стилистка посоветовала избавиться от одной вещи в гардеробе

      Жителей Севастополя предупредили о тренировке расчетов ППДО

      Двое россиян ограбили банк с помощью подкопа

      Депутат Рады назвала мясником ответственного за контрнаступление генерала

      Россию понизили в рейтинге стран с самыми сильными паспортами

      Врачи перечислили вызывающие мигрень продукты

      Россиянин уронил дерево на приятеля и стал фигурантом уголовного дела

      Электричка сбила трех человек в Москве

      Консульство в Лондоне напомнило украинцам встать на воинский учет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости