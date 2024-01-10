Консульство в Лондоне напомнило украинцам встать на воинский учет

Консульство: в течение семи дней со дня приезда украинцам следует встать на учет

Консульство Украины в Лондоне в связи с подготовкой Киевом ужесточения правил мобилизации напомнило украинцам в Telegram о необходимости встать на воинский учет.

Отмечается, что на данный момент для мужчин призывного возраста не установлено каких-либо ограничений на предоставление консульских услуг, однако в течение семи дней со дня приезда в Великобританию военнообязанным и резервистам следует лично посетить одно из дипучреждений Украины в стране с паспортом и военно-учетными документами для постановки на учет.

В консульстве уточнили, что обязанность встать на воинский учет в случае выезда с Украины более чем на три месяца утверждена постановлением правительства республики от 30 декабря 2022 года.

«Информация о лицах призывного возраста (18-65 лет), которые принимаются на временный консульский учет в посольстве, одновременно включается в воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, который ведется учреждением», — сказано в сообщении.

Ранее правительство Украины внесло законопроект с предложением ужесточить наказание за нарушения правил военного учета и мобилизации. В частности, кабинет министров предложил в десять раз увеличить штрафы за нарушение правил военного учета.

9 января сообщалось, что в Верховную Раду Украины внесли пять версий законопроекта о мобилизации. Четыре из них подготовлены в качестве альтернативы правительственному законопроекту.