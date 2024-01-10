Мамаев ответил на сообщения об устроенном дебоше в самолете

Бывший футболист Павел Мамаев заявил, что не устраивал дебош в самолете

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев ответил на слухи об устроенном дебоше в самолете авиакомпании Flydubai, который следовал рейсом из Москвы в Дубай. Его слова приводит Sport24.

«Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог», — заверил спортсмен. Он рассказал, что спокойно попросил вернуть детскую коляску, потому что она находилась в багаже. Мамаев подчеркнул, что из-за устроенного скандала он бы оказался в отделении полиции.

Ранее 10 января сообщалось, что Мамаев вместе с семьей должен был вылететь в ОАЭ из Внуково, однако из-за технической неисправности самолета вылет перенесли. Футболист якобы отказался покидать салон, пока ему не отдадут детскую коляску, громко ругался, используя нецензурную лексику, а затем вышел из самолета.

34-летний Мамаев, завершивший карьеру в феврале 2023 года, известен по выступлениям за «Торпедо», «Ростов», «Краснодар», «Химки» и ЦСКА, с которым стал чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. С 2010 по 2016 год спортсмен также провел 15 матчей за сборную России.