Мишустин призвал осовременить систему образования в России

Мишустин заявил, что система образования в России должна стать современнее

Система образования в России должна стать более современной и конкурентоспособной. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, чьи слова приводит РИА Новости.

Политик 10 января провел стратегическую сессию по развитию вузов, которые обеспечивают подготовку научных разработок и инженерных кадров. Премьер отметил, что в условиях санкций предприятия страны нуждаются в программистах и разработчиках перспективных образцов техники.

«Чтобы решить эти задачи, российская система образования, конечно, должна стать более современной и конкурентоспособной на мировой арене. Поэтому нужно внимательно посмотреть на текущую ситуацию в данной сфере и выработать новые комплексные решения и подходы», — сказал глава кабмина.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что в российских вузах новую систему высшего образования внедрят с 1 сентября 2025 года. «К этому моменту должны быть разработаны не только новый макет, но и на основании этого макета утверждены новые федеральные образовательные стандарты», — сказал заместитель министра.