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01:57, 10 января 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о реакции США на просьбу Зеленского

Политтехнолог Небоженко: Зеленский ошибочно просит деньги у США пиар-акциями
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Офис президента Украины ошибочно пытается добиться финансирования с помощью пиар-акций. О реакции США на просьбы Киева рассказал глава социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко в интервью YouTube-каналу Politeka.

По его мнению, украинское руководство ошибочно пытается презентовать свои запросы как «нечто уникальное» и предупреждая, что «завтра мир рухнет». Небоженко отметил, что лидеры разных стран регулярно приезжают в Вашингтон, чтобы «клянчить деньги», и Владимир Зеленский не кажется Вашингтону кем-то исключительным.

Ранее лидер демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер заявил, что у Киева истощаются запасы боеприпасов на фоне задержки в утверждении Конгрессом США запроса о помощи Вооруженным силам Украины на 60 миллиардов долларов.

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      Марина Совина
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