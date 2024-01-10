На Украине возбудили уголовное дело после захвата храма УПЦ с помощью бульдозера

«Страна.ua»: возбуждено уголовное дело по факту захвата храма УПЦ в Ладыжине

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту силового захвата храма сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в Ладыжине Винницкой области. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как пишет издание, правоохранители подтвердили факт нанесения телесных повреждений священнику канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Силовики заявили, что в инциденте приняли участие около 40 неизвестных в камуфляжной форме.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве. «Правонарушителям грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан [850 гривен], исправительные работы сроком до двух лет, либо арест до трех месяцев»,— рассказал источник «Страны».

В ночь на 9 января сторонники ПЦУ с помощью бульдозера снесли ограждение Казанского храма УПЦ в Ладыжине и проникли на его территорию. После этого неизвестные выгнали прихожан на улицу и избили настоятеля отца Евгения.