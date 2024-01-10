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15:57, 10 января 2024Среда обитания

Названо идеальное время прогревания машины в мороз

Автоэксперт Кадаков: при минус 10-15 градусах машину нужно прогревать 2-3 минуты

Фото: Lino Mirgeler / Globallookpress.com

При морозе в минус 10-15 градусов Цельсия прогревать двигатель машины следует не больше трех минут. Идеальный срок назвал автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с радио Sputnik.

По словам эксперта, стоит подождать, пока стрелка температуры охлаждающей жидкости дернется со своего места. Затем можно начинать движение на невысоких скоростях — сильно разгоняться не нужно, уточнил Кадаков.

В сильные морозы, например, в минус 35 градусов, автоэксперт советует накануне поздно вечером завести автомобиль и прогреть его. Тогда утром не совсем остывший двигатель будет легче запустить.

Ранее россиянам назвали способы правильно завести машину-автомат в мороз. По словам экспертов, в первую очередь следует очистить от снега водительскую дверь, затем сесть в автомобиль, включить зажигание и через минуту попробовать покрутить стартером два-три раза.

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      Нина Ташевская
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