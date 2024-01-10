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20:57, 10 января 2024Среда обитания

Названо лучшее средство для очистки деревянных полов

«БелНовости»: лучше всего для очистки деревянного пола подойдет уксус

Фото: William Zhao / Unsplash

Лучше всего для очистки деревянных полов подойдет средство из уксуса и воды. Простой способ хорошо помыть такую поверхность назвали эксперты издания «БелНовости».

«Не нужно использовать агрессивные химические средства, так как это может отрицательно сказаться на покрытии», — отметили специалисты. Вместо этого рекомендуется применить для очистки подручные средства.

В первую очередь необходимо тщательно пропылесосить пол, чтобы удалить крошки, песок и другой мусор. После этого нужно приготовить раствор из четверти стакана яблочного или белого уксуса и 3,7 литра теплой воды. Полученным средством следует протереть поверхности с помощью швабры с тряпкой из микрофибры. Отмечается, что дерево не следует мочить слишком сильно — от избытка влаги материал может деформироваться.

Ранее эксперты портала рассказали, как приготовить средство из уксуса, которое поможет избавиться от разводов после мытья окон.

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      Александра Качан
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