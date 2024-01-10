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16:12, 10 января 2024Среда обитания

Раскрыто дешевое и эффективное средство от разводов после мытья окон

Избавиться от разводов после мытья окон поможет столовый уксус

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Избавиться от разводов после мытья окон без лишних затрат поможет столовый уксус. Дешевое и эффективное средство для уборки раскрыли эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, стекла будут блестеть, а разводы не появятся, если развести две столовые ложки 9-процентного уксуса в литре теплой воды и помыть получившимся раствором окна. Они отметили, что аналогичного результата удастся достичь, если использовать нашатырь и смешать пять миллилитров средства с пятью литрами воды.

Помимо этого, до мытья окон специалисты посоветовали протереть стекла, рамы и подоконники от пыли, а после него — протереть стекла вафельным сухим полотенцем, чтобы удалить с поверхности всю влагу. Они также порекомендовали не заниматься мытьем окон в солнечный день, так как в этом случае все моющие средства будут быстро высыхать на поверхности.

Ранее эксперты «БелНовостей» рассказали об эффективности уксуса в борьбе с плесенью в доме.

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      Полина Кислицына
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