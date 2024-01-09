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20:52, 9 января 2024Среда обитания

Раскрыто дешевое и эффективное средство от плесени в доме

Избавиться от черной плесени в доме поможет столовый уксус

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Избавиться от плесени в доме или квартире без лишних затрат поможет столовый уксус. Дешевое и эффективное средство от опасного грибка раскрыли эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, уксус очищает поверхности и устраняет неприятные запахи. «Стоит отметить, что такой продукт способен вывести 82 процента видов плесени, включая самую сложную — черную», — утверждают эксперты.

Использовать средство просто — нужно распылить уксус на заплесневелую поверхность и оставить на час. После этого поверхность следует протереть влажной губкой. Эффективность будет выше, если использовать неразбавленную уксусную кислоту, подчеркнули специалисты.

Ранее для борьбы с плесенью посоветовали другое недорогое средство. Для этого необходимо смешать 100 граммов воды, 50 граммов столового уксуса, 50 граммов перекиси водорода и 25 граммов борной кислоты. Полученный раствор нужно подогреть до температуры 50 градусов Цельсия и нанести на участки с плесенью. Затем смыть все влажной тряпкой.

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      Нина Ташевская
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