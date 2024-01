Названы овощи для борьбы с жиром на животе

Брокколи богата антиоксидантами, которые борются с воспалениями в организме, что в свою очередь способствует похудению, рассказала диетолог Триста Бест. В комментарии для Eat This, Not That! специалистка назвала и другие овощи, которые помогают в борьбе с жиром.

По словам Бест, ученые доказали, что регулярное употребление темно-зеленых овощей, в том числе брокколи и шпината, помогает уменьшить количество висцерального жира, который скапливается вокруг органов брюшной полости. Аналогичные результаты дает и употребление ярко-желтых и оранжевых овощей, например моркови и сладкого перца.

Еще один овощ, сокращающий количества жира на животе, — салат латук, продолжила диетолог. Он, по ее словам, богат лютеином, ликопином и зеаксантином, которые обладает антиоксидантными свойствами.

Свекла богата клетчаткой, предотвращающей вздутие живота и переедание, добавила Бест. Клетчатка также может помочь улучшить здоровье кишечного микробиома, что важно для поддержания веса или его здорового снижения.

«Капуста обеспечивает организм витаминами А, К, С и В6, а также марганцем и калием. Также она низкокалорийна, богата клетчаткой и белком, что важно в борьбе за стройную фигуру», — заключила диетолог.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Инна Заикина назвала максимальный срок безопасного хранения салатов. По ее словам, на праздничном столе салаты, заправленные соусом, не стоит оставлять более чем на шесть часов.