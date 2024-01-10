Названы самые востребованные направления для путешествий после Нового года

Ostrovok.ru: самой востребованной для путешествий после Нового года стала Москва

Россиянам назвали самые востребованные направления для путешествий после новогодних праздников, среди них оказались Москва и Санкт-Петербург. Такие данные приводят аналитики сервиса Ostrovok.ru, передает РИА Новости.

В числе лидеров также значатся Сочи и Казань. Кроме того, в 2024 году в 2,5 раза больше визитов запланировано в Мурманскую область. Популярность набирает и Краснодар — число желающих поехать туда выросло на 85 процентов. Екатеринбург и Ярославль также пользуются спросом. Заявок на проживание там стало на 64 и 45 процентов больше соответственно.

Ранее туроператоры составили топ стран, которые будут популярны у российских туристов в 2024 году. Наиболее существенный прирост продаж туров ожидается в Турцию. Уточняется, что компании планируют привлечь россиян в Турцию в том числе за счет расширения полетной программы. Также ожидается, что в 2024 году путешественники устремятся в страны Юго-Восточной Азии.