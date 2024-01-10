Названы сроки строительства завода производителя дронов Bayraktar на Украине

Посол Боднар: производитель БПЛА Bayraktar построит завод на Украине за два года

Строительство на Украине завода турецкой компании Baykar, являющейся производителем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar, планируется завершить за два года. Об этом сообщил украинский посол в Турции Василий Боднар, передает T24.

«Мы рассчитываем, что строительство завода Baykar будет завершено в течение двух лет», — высказался он о сроках строительства. При этом украинский посол решил не называть место, где проходит строительство. Боднар объяснил это мерами безопасности.

Ранее гендиректор Baykar Халук Байрактар заявил, что компания намерена достроить завод на украинской территории за 1,5 года. На предприятии будут работать не менее 300 человек, отмечал он. При этом Байрактар признал, что вызовами для запуска завода станет обеспечение цепочки поставок и поиск кадров в условиях боевых действий.