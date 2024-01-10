Небензя обвинил Чехию в попытке избежать ответственности за атаку на Белгород

Небензя: Чехия пыталась избежать ответственности за соучастие в атаке Белгорода

Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Чехию в попытке избежать ответственность за соучастие в атаке на Белгород в связи с поставкой боеприпасов. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат назвал показательным поведение страны, которая побоялась появиться на заседании Совбеза международной организации 30 декабря.

«Немудрено, ведь отвечать на глазах мировой общественности куда сложнее, чем прятаться за спинами "старших товарищей" по НАТО», — подчеркнул российский постпред.

Ранее Небензя назвал атаку на Белгород спланированным военным преступлением, на которое украинских военных подстрекали консультанты из США и Великобритании.

Чехия отказалась участвовать в заседании Совета безопасности ООН, созванного из-за обстрела российского города. Министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что придет на заседание, если Москва захочет обсудить вывод войск с Украины.

