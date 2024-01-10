Небензя назвал спланированным военным преступлением атаку ВСУ на Белгород

Постпред РФ Небензя назвул атаку ВСУ на Белгород спланированным преступлением

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород спланированным военным преступлением, целью которого является попытка вызвать ужас у россиян, сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что украинские военные, которых подстрекали консультанты из США и Великобритании, обстреляли город кассетными боеприпасами, отметив, что основной удар был нанесен по рождественской ярмарке, где находились мирные жители, а не по каким-либо военным объектам.

«Никаких военных объектов рядом не было. Именно туда Киев и целился. Это спланированное военное преступление было призвано вызвать ужас среди россиян», — заявил дипломат, подчеркнув, что западные государства не сказали ни слова сожаления в связи с данным инцидентом.

За последние две недели ВСУ стали чаще атаковать Белгородскую область. Так, 30 декабря 2023 года центр Белгорода атаковали ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Несовместимые с жизнью травмы получили 25 человек, еще 110 пострадали. Впоследствии во время новогодних праздников в городе почти каждый день объявляли сигнал ракетной опасности, губернатор также сообщал об обстрелах.