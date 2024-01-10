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21:27, 10 января 2024Россия

Небензя назвал спланированным военным преступлением атаку ВСУ на Белгород

Постпред РФ Небензя назвул атаку ВСУ на Белгород спланированным преступлением
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород спланированным военным преступлением, целью которого является попытка вызвать ужас у россиян, сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что украинские военные, которых подстрекали консультанты из США и Великобритании, обстреляли город кассетными боеприпасами, отметив, что основной удар был нанесен по рождественской ярмарке, где находились мирные жители, а не по каким-либо военным объектам.

«Никаких военных объектов рядом не было. Именно туда Киев и целился. Это спланированное военное преступление было призвано вызвать ужас среди россиян», — заявил дипломат, подчеркнув, что западные государства не сказали ни слова сожаления в связи с данным инцидентом.

За последние две недели ВСУ стали чаще атаковать Белгородскую область. Так, 30 декабря 2023 года центр Белгорода атаковали ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Несовместимые с жизнью травмы получили 25 человек, еще 110 пострадали. Впоследствии во время новогодних праздников в городе почти каждый день объявляли сигнал ракетной опасности, губернатор также сообщал об обстрелах.

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      Марина Совина
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