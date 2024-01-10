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09:44, 10 января 2024Мир

Нью-йоркские евреи столкнулись с полицией из-за секретного туннеля в синагогу

NYT: девять нью-йоркских евреев арестовали из-за секретного туннеля в синагогу

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Члены одной из самых известных хасидских еврейских групп Нью-Йорка столкнулись с полицией из-за решения забаррикадировать секретный подземный туннель, ведущий к главной синагоги движения. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, туннель был проложен между штаб-квартирой группировки «Хабад-Любавич» и синагогой и был впервые обнаружен в конце прошлого года. В понедельник 8 января приехал цементовоз для заполнения прохода, однако нью-йоркские евреи попытались заблокировать эту попытку.

На место происшествия была вызвана полиция, между членами группировки и представителями правоохранительных органов произошла конфронтация. Девять человек арестовали.

Уточняется, что пока нет точных сведений о том, кто и зачем построил туннель. Однако двое мужчин, знакомых с членами движения заявили, что мотивом было ускорить расширение группировки, к чему призывал лидер любавичского движения раввин Менахем Мендель Шнеерсон.

Ранее стало известно, что президент Гарвардского университета Клодин Гэй подала в отставку. Сообщается, что ее обвиняют в плагиате и антисемитизме.

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      Дарья Балацкая
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