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21:21, 10 января 2024Мир

РФ выступила против участия некоторых стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине

Небензя: Россия против участия ряда стран ЕС в заседании Совбеза ООН по Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Globallookpress.com / Global Look Press

Москва выступает против участия некоторых стран Евросоюза (ЕС) в заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине, так как они повторяют одни и те же тезисы. Об этом рассказал постоянный представитель России при организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что страны Запада без доказательств обвиняют РФ в применении вооружений из КНДР в зоне специальной военной операции (СВО). Дипломат указал, что Россия против приглашения на заседание некоторых стран.

«Их общее число, включая Украину, составляет шесть — это Евросоюз, Италия, Польша, Эстония, Германия и Украина, письменные доклады дадут Дания, Греция, Румыния, что, очевидно, избыточно для такого формата, как брифинг», — подчеркнул он. Дипломат добавил, что, в отличие от открытых дебатов с большим числом участников, он предполагает сфокусированную дискуссию.

Небензя подчеркнул, что выступления европейских политиков «не привносят добавленной стоимости» заседанию, так как они говорят одно и то же.

Ранее Небензя на заседании ООН озвучил задачу России на Украине: Москва пытается не дать властям республики «окончательно уничтожить свой народ».

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      Марина Совина
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