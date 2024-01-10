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12:22, 10 января 2024Мир

Опубликованы кадры вооруженного конфликта между властями и мафией в Эквадоре

РБК: появились кадры из Эквадора, где происходит вооруженный конфликт с мафией

Фото: Dolores Ochoa / AP

В сети появились кадры вооруженного конфликта между преступными бандами и властями в Эквадоре. Видео публикует издание РБК.

На кадрах можно увидеть, как эквадорская полиция проводит операции по захвату членов преступных группировок «Лос Чонерос» и «Лос-Лобос» на городских улицах. Уточняется, что правоохранительные органы препятствуют попыткам поджогов разных объектов, а также нападениям на самих полицейских, в том числе с использованием взрывчатки.

Также на видео запечатлен полет патрульного вертолета и взятие спецназом места, где укрывались представители мафии. Кроме того, можно увидеть реакцию местных жителей, попавших в гущу конфликта, на происходящие события.

Ранее стало известно, что число граждан, которых не удалось спасти в ходе беспорядков в Ноболе достигло 10 человек. При обстреле неизвестными лицами автомобиля на севере города был ранен школьник.

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      Дарья Балацкая
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