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16:33, 10 января 2024Путешествия

Парящее море на популярном российском курорте попало на видео

Парящее из-за перепада температур море в Анапе попало на видео

Парящее море в Анапе попало на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Краснодар и край».

Уточняется, что такое необычное природное явление произошло из-за перепада температур воздуха и воды.

Так, в частности, температура воздуха на популярном у туристов российском курорте составляла 10 градусов мороза, а моря — 10 градусов выше нуля.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. О надвигающей на Кубань опасности россиян предупредили в пресс-службе местного управления МЧС России. Отмечается, что 11 и 12 января в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тысячи метров возможны сходы лавин.

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      Фариза Бацазова
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