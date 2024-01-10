Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:34, 10 января 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на 11 и 12 января

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. О надвигающей на Кубань опасности россиян предупредили в пресс-службе местного управления МЧС России.

Отмечается, что 11 и 12 января в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тысячи метров возможны сходы лавин.

В связи в этим спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. В частности, сотрудники МЧС рекомендовали находящимся в горной местности гражданам следить за изменением погоды и не выходить на улицу в снегопад и непогоду.

Материалы по теме:
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибшийЧто известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
18 января 2021

«Избегайте мест возможного схода лавин, — говорится в сообщении. — Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев».

Ранее в январе сообщалось, что свыше 280 тысяч туристов посетили Сочи в новогодние праздники. Число путешественников раскрыл мэр города Алексей Копайгородский. По словам чиновника, это на четыре процента больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США решили шантажом заставить Грецию поставлять оружие Украине. Какой ультиматум выдвинул Вашингтон?

      Врач предупредил о серьезной опасности популярного слабоалкогольного напитка

      США решили отказаться от российского урана

      Российские компании подали в суд на депозитарий Казахстана за сегрегацию

      Известный актер высказался об исчезновении коренных москвичей

      Российские войска в зоне СВО уничтожили западную военную технику ВСУ

      Двоих россиян осудили за перевозку взрывчатки в интересах украинских спецслужб

      Путин сравнил советские мультфильмы с западными

      ВСУ второй раз за день атаковали Брянскую область

      Глава российского региона сообщил об обстреле со стороны Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости