Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на 11 и 12 января

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. О надвигающей на Кубань опасности россиян предупредили в пресс-службе местного управления МЧС России.

Отмечается, что 11 и 12 января в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тысячи метров возможны сходы лавин.

В связи в этим спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. В частности, сотрудники МЧС рекомендовали находящимся в горной местности гражданам следить за изменением погоды и не выходить на улицу в снегопад и непогоду.

«Избегайте мест возможного схода лавин, — говорится в сообщении. — Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев».

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