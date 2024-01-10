Перед Украиной поставили выбор между миром и тотальной мобилизацией

Политолог Фесенко: если все украинцы не пойдут воевать, придется заключать мир

Новый законопроект о мобилизации отражает насущную потребность украинского государства, и если все украинцы не будут готовы воевать, то Киеву придется заключить мир с Москвой на российских условиях. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в колонке для украинского издания NV.

«Если не готовы воевать все, кто в тылу, а депутаты не поддержат процесс рационализации мобилизации, тогда придется договариваться о мире на российских условиях. И еще не факт, что [президент России Владимир] Путин согласится», — считает эксперт.

Он видит в существовании нескольких проектов мобилизации не проявление парламентаризма, а «махровый популизм» украинских политиков и желание «завалить закон».

По мнению Фесенко, депутатам стоит объединиться и работать над общим законопроектом, потому что мобилизация — это не прихоть президента Украина Владимира Зеленского и начальника Генерального штаба вооруженных сил республики (ВСУ) Валерия Залужного, а насущная потребность государства.

9 января стало известно, что в Верховную Раду Украины внесли пять версий законопроекта о мобилизации. Четыре из них подготовлены в качестве альтернативы правительственному законопроекту.