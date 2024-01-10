Полицейские задержали прятавшихся в заснеженном лесу кубинцев с наркотиками

В Подмосковном лесу полицейские задержали кубинцев с наркотиками

В Подмосковье полицейские задержали двух иностранных граждан с наркотиками. Об этом в среду, 10 января, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, два уроженца Кубы — 30-летний Даниэль Роке и 50-летний Александр Фернандес — попались на глаза патрульному экипажу полиции в районе Первомайской улицы деревни Мисайлово. Заметив стражей порядка, иностранцы бросились бежать и попытались спрятаться в заснеженном лесу под завесой снегопада. Однако полицейские пошли по следу и быстро настигли южноамериканцев.

При себе у задержанных нашли около 40 свертков с мефедроном общим весов около 80 грамм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

20 октября 2023 года сообщалось, что в Москве задержали заподозренного в распространении наркотиков гражданина Нигерии.