Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:22, 10 января 2024Силовые структуры

Полицейские задержали прятавшихся в заснеженном лесу кубинцев с наркотиками

В Подмосковном лесу полицейские задержали кубинцев с наркотиками

Фото: Vladimir Baranov / Globalookpress.com

В Подмосковье полицейские задержали двух иностранных граждан с наркотиками. Об этом в среду, 10 января, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, два уроженца Кубы — 30-летний Даниэль Роке и 50-летний Александр Фернандес — попались на глаза патрульному экипажу полиции в районе Первомайской улицы деревни Мисайлово. Заметив стражей порядка, иностранцы бросились бежать и попытались спрятаться в заснеженном лесу под завесой снегопада. Однако полицейские пошли по следу и быстро настигли южноамериканцев.

При себе у задержанных нашли около 40 свертков с мефедроном общим весов около 80 грамм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

20 октября 2023 года сообщалось, что в Москве задержали заподозренного в распространении наркотиков гражданина Нигерии.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главком ВМФ России назвал угрозой для страны американские ракеты «Томагавк». Чем они опасны?

      Российский врач привязал пенсионера с пневмонией к кровати обрывками простыни

      Члены банды из 90-х предстали перед судом за расправы

      Украина получит бронетранспортеры M577 от Литвы

      Названо идеальное время прогревания машины в мороз

      Женщина испугалась проблем со здоровьем и сбросила 136 килограммов

      Ледяная глыба упала на голову россиянке

      Гособоронзаказ на поставку снайперских винтовок вырос

      Россиянам дали советы при замерзании в квартире из-за соседей

      Девочки-подростки спасли тонувших туристов на острове Барбадос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости