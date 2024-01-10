Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:48, 10 января 2024Забота о себе

Популярный американский рэпер решил на год отказаться от секса

Фото: Tord Litleskare / Globallookpress.com

Американский рэпер 50 Cent (настоящее имя Кертис Джексон III) после Нового года решил отказаться от секса. Об этом он рассказал в новом посте на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам рэпера, в последнее время он занимается медитациями и концентрацией на своих целях. «У меня грандиозная новая идея, мне нельзя отвлекаться, так что я практикую воздержание», — написал 48-летний музыкант.

Своим подписчикам в новом 2024 году 50 Cent также пожелал выйти на новый уровень. В публикации он отметил два бренда, развитием которых он занимается, и потому подписчики популярного музыканта решили, что он планирует сосредоточиться на работе.

Материалы по теме:
Лекарство от рогов Как гаджеты разоблачают измену, а куриная кровь помогает бороться с неверностью
Лекарство от роговКак гаджеты разоблачают измену, а куриная кровь помогает бороться с неверностью
15 декабря 2016
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Ранее лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев признался, что несколько лет боролся с алкоголизмом и девять раз срывался. По словам Мазаева, он попробовал спиртное еще в подростковом возрасте.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Тела экс-замгенпрокурора Украины и ее дочери нашли в Киеве

      Шефу Пентагона предложили объявить импичмент

      В ООН прокомментировали ситуацию с беспорядками в Эквадоре

      Кейт Миддлтон — 42. Как девушка из простой семьи завоевала сердце принца и заставила весь мир говорить о себе?

      Найден самый большой паук с опасным для людей ядом

      Популярный американский рэпер решил на год отказаться от секса

      Легенда «Спартака» возглавил российский футбольный клуб

      В США допустили «драматический перелом» на Украине в пользу России

      Скончался бывший председатель Конституционного суда России

      Небензя назвал спланированным военным преступлением атаку ВСУ на Белгород

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости