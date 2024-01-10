Популярный американский рэпер решил на год отказаться от секса

Американский рэпер 50 Cent (настоящее имя Кертис Джексон III) после Нового года решил отказаться от секса. Об этом он рассказал в новом посте на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам рэпера, в последнее время он занимается медитациями и концентрацией на своих целях. «У меня грандиозная новая идея, мне нельзя отвлекаться, так что я практикую воздержание», — написал 48-летний музыкант.

Своим подписчикам в новом 2024 году 50 Cent также пожелал выйти на новый уровень. В публикации он отметил два бренда, развитием которых он занимается, и потому подписчики популярного музыканта решили, что он планирует сосредоточиться на работе.

Ранее лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев признался, что несколько лет боролся с алкоголизмом и девять раз срывался. По словам Мазаева, он попробовал спиртное еще в подростковом возрасте.