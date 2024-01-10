Порошенко призвал Раду разрешить депутатам выезд за границу

Порошенко призвал руководство Рады разрешить депутатам выезжать за границу

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко призвал руководство Верховной Рады разрешить депутатам выезжать за границу. Политик опубликовал обращение в своем Telegram-канале.

«Руководство парламента должно отменить отвратительные и незаконные распоряжения о блокировании выезда депутатов и формировании постоянных делегаций межпарламентских объединений», — сказал Порошенко.

Он назвал запрет уголовным препятствованием межпарламентской дипломатии. «Самодурство никогда не победит дипломатию», — заявил бывший президент.

В начале декабря Порошенко отказались выпускать за границу государства. По его словам, он отправлялся в зарубежную командировку, подписанную спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, в Польшу.