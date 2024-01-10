Путину показали чукотского «Святогора»

Президент Путин осмотрел чукотское фермерское хозяйство с огурцами и помидорами

Президент России Владимир Путин во время посещения Чукотки осмотрел фермерское хозяйство Макатровых, где ему показали выращенные в условиях Арктики помидоры и огурцы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

Как сообщила президенту куратор тепличного комплекса Наталья Макатрова, в этом году предпринимателям впервые получили столь хороший урожай помидоров. Также бизнесмен похвасталась перед президентом свежей зеленью — базиликом и луком. Сорт одного из продемонстрированных Путину огурцов называется «Святогор».

«Приличный помидор! А привозной помидор, он идет как стеклянный — пока его довезут, пока его перемнут. А базилик? Базилик я всем даю понюхать, это волшебство просто!» — обратилась к президенту предприниматель. «Очень вкусно пахнет!» — подтвердил глава государства.

Как сообщалось ранее, президент впервые прибыл в Чукотский автономный округ с рабочей поездкой — он посетит город Анадырь. Он обещал посетить регион еще в 2018 году.