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12:41, 10 января 2024Ценности

Раскрыт секрет похудения Дональда Трампа

Фото: Cheney Orr / Reuters

Журналисты Page Six раскрыли секрет похудения бывшего президента США Дональда Трампа. Соответствующий материал со ссылкой на анонимные источники опубликован на сайте издания.

Выяснилось, что политику удалось сбросить почти 14 килограммов благодаря своей жене Мелании Трамп, которая скорректировала его диету. По словам инсайдеров, Трамп отказался от шведского стола в личной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Кроме того, с подачи супруги он начал есть более здоровую пищу.

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Личный врач экс-главы США Брюс Аронвальд также заявил, что общее состояние здоровья Трампа превосходное. «Он снизил свой вес за счет улучшения диеты и продолжения ежедневной физической активности, сохраняя при этом строгий график», — заявил доктор в отчете.

В октябре Иванка Трамп появилась на публике в откровенном образе. 41-летняя предпринимательница посетила вечеринку, организованную в честь дня рождения телезвезды Ким Кардашьян. Знаменитость предпочла выйти в свет в костюме белого цвета, который состоял из оголявшего живот кроп-топа и юбки длины макси с высоким разрезом.

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      Карина Черных
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