Раздетого четырехмесячного мальчика нашли в подъезде дома в российском регионе

В Керчи в подъезде дома нашли раздетого четырехмесячного мальчика

Жильцы многоквартирного дома в Керчи обнаружили в подъезде раздетого четырехмесячного мальчика. Об этом сообщило МВД Республики Крым в Telegram.

По информации ведомства, ребенка нашли 5 января. На место прибыли сотрудники полиции, которые передали младенца врачам скорой помощи.

Как выяснили правоохранители, за день до этого в квартире семьи, где воспитывался найденный мальчик и еще один ребенок, гостил знакомый. После совместного употребления алкоголя родители детей уснули, а мужчина вышел с младенцем в подъезд. Когда тот заплакал, россиянин оставил его на лестничной клетке и ушел.

В МВД добавили, что сейчас жизнь мальчика вне опасности. Полиция проводит проверку.

Ранее в ночь на 15 декабря 2023 года житель Екатеринбурга нашел в сугробе новорожденного ребенка. По данным синоптиков, в тот момент температура воздуха в городе опускалась до минус 20 градусов. Как выяснилось, ребенка положила в мусорный пакет и выбросила мать, которая в одиночку родила его дома и сама перерезала себе пуповину.