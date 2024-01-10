Россиянам предложили арендовать квартиры у государства

Проблему ветхого жилья на Чукотке собрались решать арендными квартирами

На Чукотке проблему аварийного жилья собираются решать с помощью механизмов софинансирования строительства арендных квартир. Об этом губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил российскому президенту Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Кузнецов подтвердил, что аварийное жилье является проблемой для региона. Он рассказал о больших объемах строительства новых домов по программе «Доступное арендное жилье». По ней россиянин оплачивает треть рыночной ставки аренды квартиры в течение первых пяти лет, по трети приходится на федеральный и региональные бюджеты, затем доля государственного софинансирования сокращается. По словам губернатора, на Чукотке уже сдан такой дом на 46 квартир.

Ранее Владимир Путин пожаловался на покосившиеся дома в Архангельске. Он отметил, что здания, которые «фактически ложатся на бок», не занесены в категорию ветхого жилья.