Путин заметил покосившиеся дома в российском городе

Президент Владимир Путин заметил покосившиеся дома в Архангельске

Президент России Владимир Путин пожаловался на покосившиеся дома в Архангельске. Их глава государства заметил в ходе рабочего визита в российский регион, передает РИА Новости.

Строения, которые «фактически ложатся на бок», к удивлению президента, не занесены в категорию ветхого жилья. На совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину и министру строительства Иреку Файзуллину проследить за решением данной проблемы.

Окончательно решить вопрос с проблемным жильем в стране Путин призывал еще в 2020 году. Вопрос, однако, поднимался президентом вновь в 2021 и 2022 годах. Тогда он отметил, что расселение россиян из аварийного жилья идет с опережением.