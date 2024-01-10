Среда обитания
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13:03, 10 января 2024Среда обитания

Россиянам рассказали о правилах утилизации новогодних елок

Экологи призвали не выбрасывать елки в мусорный бак, а сдавать на переработку

Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

Живые новогодние елки не следует выбрасывать в мусорный бак — лучше сдать их на переработку в специальные пункты. О правилах утилизации праздничных деревьев рассказали россиянам экологи некоммерческого проекта «Земля касается каждого». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты предупредили, что выброшенные на свалку елки будут активно выделять углекислый газ и загрязнять планету. При этом отслужившие праздничные деревья еще могут принести пользу — стать полезным кормом или ароматной подстилкой для животных, дровами и удобрением для дачи или щепой для благоустройства.

Перед тем как сдать елку на переработку, нужно снять с дерева все украшения — мишуру, игрушки, скотч, искусственный снег, веревки, пленки, упаковку и блестки. Затем найти специальный пункт приема — они есть во многих крупных городах России. Адреса организаций указаны на сайте проекта.

Ранее россиян предупредили, что выброшенная на свалку елка будет разлагаться гораздо дольше, чем в естественной среде. Гниение будет происходить медленнее, а значит, выделяемые в процессе метан и углекислый газ сильнее загрязнят окружающую среду.

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      Нина Ташевская
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