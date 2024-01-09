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19:39, 9 января 2024Среда обитания

Россиян предупредили об опасности выброшенных на свалку новогодних елок

РБК: выброшенные на свалку новогодние елки выделяют в воздух токсичные вещества

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Выбрасывать натуральные елки на свалку не следует — они будут выделять в воздух токсичные вещества. Об опасности неправильно утилизированных новогодних деревьев предупреждает РБК.

В природе деревья разлагаются постепенно и непосредственно в почве — продуктами разложения могут питаться другие организмы в экосистеме. Одна ель может гнить минимум 30 лет и выделит за это время в атмосферу примерно 16 килограммов углекислого газа.

На свалке же дерево будет окружено другим мусором — это будет сдерживать процесс разложения. Гниение будет происходить медленнее, а значит, выделяемые в процессе метан и углекислый газ сильнее загрязнят окружающую среду.

Чтобы сократить вред для планеты от неправильно выброшенного дерева почти на 80 процентов, нужно ответственно подойти к его утилизации. Для этого существует несколько способов. Так, в крупных городах России есть специальные пункты, где принимают елки. Их там превратят в щепу, которой можно удобрять почву в парках или использовать для подстилок и питания животных.

Сдать новогоднюю елку также можно в зоопарк, приют для животных или на ферму. Те, у кого есть дача или частный дом, могут распилить дерево на дрова и банные веники или закопать во дворе.

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      Нина Ташевская
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