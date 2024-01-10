Россиянин избил знакомого деревянной палкой и лишил его жизни

В Ставропольском крае осудят мужчину, убившего знакомого деревянной палкой

В Ставропольском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя, который расправился со знакомым, избив деревянной палки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, днем 28 сентября мужчина вместе с компанией выпивал в дома города Изобильного Ставропольского края. Во время застолья между ним и собутыльником возник конфликт, в ходе которого обвиняемый взял деревянную палку и ударил ею по спине знакомого, лишив его таким образом жизни.

Ранее в Ставропольском крае суд приговорил 55-летнего местного жителя к девяти годам колонии строгого режима за расправу над знакомым. В ходе ссоры осужденный несколько раз ударил его палкой по голове и телу, нанеся несовместимые с жизнью травмы.