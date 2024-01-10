Россиянин выстрелил в двух братьев из ревности к жене

На Алтае будут судить мужчину, застрелившего односельчанина из ревности к жене

На Алтае суд рассмотрит дело 35-летнего местного жителя, выстрелившего из ружья в 40-летнего односельчанина и его 28-летнего брата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 26 октября потерпевшие поехали на конях в тайгу, чтобы собрать кедровые орехи. По дороге около села Куюс они встретили пьяного фигуранта. Тот давно конфликтовал со старшим из братьев из-за того, что ревновал к нему свою жену. В тот день ссора снова вспыхнула. Тогда россиянин достал ружье и несколько раз выстрелил в обоих мужчин. Младшему пострадавшему удалось выжить. Он позвонил главе сельского поселения и попросил о помощи. Вскоре его забрали в больницу.

Отмечается, что нападавший сбежал и выкинул оружие в реку.

Ранее стало известно, что в Дагестане полиция задержала 25-летнего жителя Кизилюртовского района, ранившего россиянина из травматического пистолета.

