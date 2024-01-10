МО: «Гиацинт-Б» ВС РФ уничтожил польскую гаубицу Krab на купянском направлении

Российская группировка войск «Запад» при помощи пушки «Гиацинт-Б» уничтожила польскую гаубицу Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Разведкой в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции гаубицы Krab. Координаты цели были переданы расчету "Гиацинта", он незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил гаубицу вместе с личным составом», — уточнили в оборонном ведомстве.

Командир взвода с позывным Сыч сообщил, что подразделение поражает укрытую живую силу противника, разбирает блиндажи, однако основной задачей остается контрбатарейная борьба, в частности, ликвидация техники ВСУ, переданной Западом.

В МО РФ рассказали, что артиллерийские расчеты пушек «Гиацинт-Б» способны уничтожать военные объекты, фортификационные сооружения и живую силу. От получения информации о цели до произведения выстрела проходит всего несколько минут, затем используется тактика частой смены огневых позиций. Рабочая дистанция пушек достигает 30 километров, что позволяет наносить удары по тылам противника и срывать ротации.

Ранее сообщалось, что российские «Солнцепеки» разбили укрепленные блиндажи с бронетехникой подразделений ВСУ с расстояния более 4,5 километра. Уточняется, что стрельба ведется с применением современных программных систем топогеодезической привязки.