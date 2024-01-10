МО РФ: российские войска уничтожили несколько единиц западной техники в зоне СВО

Российские войска уничтожили несколько единиц западной техники на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на купянском направлении потеряли артиллерийскую систему М777 производства США — она была уничтожена в ходе контрбатарейной работы. Артсистема этой же марки была уничтожена на херсонском направлении.

Также на донецком направлении были подбиты две американские боевые машины Bradley ВСУ.

Отдельно Минобороны сообщило, что система противовоздушной обороны перехватила три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Согласно данным Института мировой экономики Кильского Университета, в 2023 году страны Запада стали поставлять меньше вооружений Украине. Аналитики подсчитали, что в 2022 году западные страны обещали передать Украине намного больше техники и боеприпасов по сравнению с 2023 годом, и только Чехия полностью выполнила свои обязательства перед Киевом.