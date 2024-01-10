Названы самые уничтожаемые западные гаубицы в зоне СВО

Военный Дандыкин: польские гаубицы Krab уничтожают чаще всего

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал польские гаубицы Krab самыми уничтожаемыми в зоне специальной военной операции (СВО). Он рассказал «Ленте.ру», что Krab является достаточно серьезным западным оружием, созданным по образцу норвежского аналога, но уничтожается чаще, чем американские или французские гаубицы.

«На Украине очень много польского оружия, не меньше, чем немецкого. Поляки отдали Вооруженным силам Украины (ВСУ) и авиацию, и танки, и артиллерию. Много всего, в том числе и гаубицы Krab, которые чаще всего уничтожаются. Они сделаны на базе норвежского аналога, имеют калибр 155 миллиметров, достаточно дальнобойны. Но под раздачу попадают чаще, чем американские или французские. Тем не менее, это очень серьезное оружие», — подчеркнул военный.

Он заметил, что российской артиллерии не всегда удается достать до позиций противника. В основном для этих целей используются беспилотники и авиация. Впрочем, Дандыкин заметил, что скоро ситуация на фронте может измениться из-за поставок улучшенного артиллерийского комплекса России.

«Это позволит купировать преимущества артиллерии НАТО и уничтожать, в том числе, гаубицы Krab», — заключил военный эксперт.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская группировка войск «Запад» при помощи пушки «Гиацинт-Б» уничтожила польскую гаубицу Krab на купянском направлении в зоне украинского конфликта. Командир взвода сообщил, что подразделение поражает укрытую живую силу противника однако основной задачей остается контрбатарейная борьба, в частности, ликвидация техники ВСУ.