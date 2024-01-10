Швеция выделила Молдавии почти полмиллиона долларов на оборону

Шведское посольство в Молдавии: страна выделила Кишиневу $0,49 млн на оборону

Правительство Швеции предоставит Молдавии 5 миллионов шведских крон (почти полмиллиона долларов) на оборонительные цели в рамках программы фонда НАТО по наращиванию оборонного потенциала республики (NATO Defence Capacity Building Trust Fund). Об этом говорится в заявлении посольства Швеции в Кишиневе на странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Целевой фонд НАТО по наращиванию оборонного потенциала Молдавии получит 5 миллионов шведских крон. Эти средства будут использованы для закупки оборудования, обучения и поддержки реформ», — говорится в заявлении дипломатической миссии.

В посольстве добавили, что в рамках этого решения королевство также выделило средства для финансирования обороны Киева и Тбилиси. Фонд помощи НАТО Украине (Global Assistance Package Fund for Ukraine) получит 50 миллионов шведских крон (4,86 миллиона долларов) на закупку топлива и военной техники. Еще 5 миллионов крон (0,49 миллиона долларов) будут переданы Грузии на укрепление кибербезопасности и создание защищенных каналов связи.

Ранее в Молдавии заявили о планах Запада использовать Кишинев для борьбы с Россией. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор считает, что западные государства под видом европейской интеграции планируют накачивать республику оружием.