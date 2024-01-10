Сигнальная ракета взорвалась в кармане российского школьника во время урока

В Башкирии во время урока ОБЖ в кармане школьника взорвалась сигнальная ракета

В Башкирии во время урока ОБЖ у девятиклассника в кармане штанов взорвалась сигнальная ракета. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Взрыв прогремел в школе в селе Кушнаренково. Подросток принес в кармане пусковое устройство для сигнальных ракет, которым пользуются охотники. Школьник приделал к нему деревянную рукоятку в форме, похожей на пистолетную.

Девятиклассник захотел показать устройство сверстникам во время урока ОБЖ — когда он доставал ракетницу из брюк, то задел боек, из-за чего и произошел взрыв. В результате сам школьник не получил никаких травм, однако часть формы оказалась разорвана взрывом.

Как объяснил сам ученик, сигнальное устройство осталось у него после Нового года. До происшествия он не привлекался к административной ответственности и не стоял на учете. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.

В январе 26-летний житель Иркутска попал из сигнальной ракетницы в окно соседской квартиры. Выстрел был произведен в воздух, но ракета изменила траекторию и улетела в квартиру к соседям на четвертый этаж.