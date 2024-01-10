Скончался бывший председатель Конституционного суда России
Скончался бывший председатель Конституционного суда (КС) России Марат Баглай, об этом сообщается на сайте КС.
Баглай умер в Москве 10 января в возрасте 92 лет после продолжительной болезни. В некрологе отмечается, что он является заслуженным деятелем науки Российской Федерации и заслуженным юристом, доктором юридических наук, профессором, видным ученым-правоведом.
«Уход Марата Викторовича — утрата для всего юридического сообщества. Он пользовался уважением коллег как высокий профессионал, надежный товарищ, мудрый учитель», — заявили в Конституционном суде.
За многолетнюю службу Баглай был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Дружбы народов, ряда медалей.
Ранее 10 января умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Виролайнен. Он занимал руководящие посты в Смольном во время губернаторства Валентины Матвиенко.