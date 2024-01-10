Умер бывший вице-губернатор Петербурга Олег Виролайнен

Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Виролайнен. Ему было 75 лет, сообщила в среду, 10 января, «Фонтанка».

Как выяснило издание, прощание с Виролайненом пройдет 12 января с 9:30 до 11:00 в часовне прихода храма Святителя Алексия митрополита Московского на территории госпиталя для ветеранов войн.

Олег Виролайнен родился в 1948 году в поселке Пельвош на Ямале, в 1971 окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, а в 1989 году — Ленинградскую высшую партийную школу.

Он занимал руководящие посты в Смольном во время губернаторства Валентины Матвиенко. В 2003-2006 годах был на должности вице-губернатора Санкт-Петербурга, а в 2006-2009 годах — председателя комитета по благоустройству и дорожному хозяйству.

Ранее сообщалось, что спикер Совфеда Матвиенко выступила за переход чиновников на российские авто без показушности.