Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:49, 10 января 2024Россия

Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга

Умер бывший вице-губернатор Петербурга Олег Виролайнен
Олег Виролайнен

Олег Виролайнен. Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ

Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Виролайнен. Ему было 75 лет, сообщила в среду, 10 января, «Фонтанка».

Как выяснило издание, прощание с Виролайненом пройдет 12 января с 9:30 до 11:00 в часовне прихода храма Святителя Алексия митрополита Московского на территории госпиталя для ветеранов войн.

Олег Виролайнен родился в 1948 году в поселке Пельвош на Ямале, в 1971 окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, а в 1989 году — Ленинградскую высшую партийную школу.

Он занимал руководящие посты в Смольном во время губернаторства Валентины Матвиенко. В 2003-2006 годах был на должности вице-губернатора Санкт-Петербурга, а в 2006-2009 годах — председателя комитета по благоустройству и дорожному хозяйству.

Ранее сообщалось, что спикер Совфеда Матвиенко выступила за переход чиновников на российские авто без показушности.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США решили шантажом заставить Грецию поставлять оружие Украине. Какой ультиматум выдвинул Вашингтон?

      В Великобритании заверили в готовности поддерживать Украину годами

      В Грузии высказались о переходе в сборную страны дочери Тутберидзе

      Сотрудница полиции в российском регионе заморила голодом служебную собаку

      Стало известно о потере Украиной самых опытных военных

      Пленный боец ВСУ высказался об отношении украинцев к Зеленскому

      Названо способное купировать преимущества артиллерии НАТО в зоне СВО оружие

      В СПЧ назвали причину инцидента с угрожавшим свернуть шею девочке мигрантом

      Вернувшийся с СВО из-за контузии чеченец избил прохожего в центре Петербурга

      Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости