Сообщение о закупке МО России женской военной формы не нашло подтверждения

Сообщение о том, что МО России закупило женскую форму, не нашло подтверждения

В сети появилось сообщение о том, что Минобороны России якобы закупило 200 тысяч комплектов женской военной формы. Однако оно не нашло официального подтверждения.

Пост, о котором идет речь, был опубликован в Telegram-канале «Свердловск в законе», насчитывающем чуть более четырех тысяч подписчиков, во вторник, 9 января. Уточнялось, что соответствующее заявление сделал сам глава ведомства Сергей Шойгу. При этом его фамилия в публикации была указана с ошибкой.

Никаких дополнительных источников информации и каких-либо подробностей авторы поста не привели.

В действительности министр обороны России ни о чем подобном не сообщал. В указанный день он лишь отчитался о ходе спецоперации на Украине, доложил о потерях украинской армии в живой силе и технике за прошлый год, а также рассказал о том, как будут действовать российские войска в 2024 году. О женской форме в ходе доклада Шойгу речи не шло.

При этом 9 января стало известно, что Министерство обороны Украины впервые совершило массовую закупку женской военной формы. Руководитель министерства Рустам Умеров уточнил, что всего было приобретено 50 тысяч комплектов. Помимо этого, украинское ведомство закупило 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников. Незадолго до этого сержант Вооруженных сил Украины Алина Сарнацкая жаловалась, что украинские женщины не обеспечены подходящей военной формой от государства.

Таким образом, вероятно, сведения о закупке женской военной формы в России возникли на фоне соответствующего решения украинского военного руководства. Указанная информация не получила широкого распространения в СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».