WSJ: Украина потеряла тысячи военных, включая самых опытных и мотивированных

Украина потеряла тысячи бойцов, в их числе наиболее опытные и мотивированные военные. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

«Украина потеряла тысячи военнослужащих, включая самых опытных и мотивированных бойцов», — сказано в материале.

Кроме того, утверждается, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершилось, не успев начаться. Неназванный представитель украинской Службы безопасности (СБУ) также сравнил конфликт в стране с Первой мировой войной, упомянув окопы. Помимо этого, источник WSJ рассказал, что помощь Украине со стороны Вашингтона колеблется на фоне политических разборок в США.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал, что за 2023 год ВСУ потеряли более 215 тысяч человек. Глава Минобороны добавил, что за прошедший год армия Украины понесла потери в размере 28 тысяч единиц вооружения. Шойгу подчеркнул, что российские войска сохраняют стратегическую инициативу.