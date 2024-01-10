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12:52, 10 января 2024Бывший СССР

Стало известно о потере Украиной самых опытных военных

WSJ: Украина потеряла тысячи военных, включая самых опытных и мотивированных

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина потеряла тысячи бойцов, в их числе наиболее опытные и мотивированные военные. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

«Украина потеряла тысячи военнослужащих, включая самых опытных и мотивированных бойцов», — сказано в материале.

Кроме того, утверждается, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершилось, не успев начаться. Неназванный представитель украинской Службы безопасности (СБУ) также сравнил конфликт в стране с Первой мировой войной, упомянув окопы. Помимо этого, источник WSJ рассказал, что помощь Украине со стороны Вашингтона колеблется на фоне политических разборок в США.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал, что за 2023 год ВСУ потеряли более 215 тысяч человек. Глава Минобороны добавил, что за прошедший год армия Украины понесла потери в размере 28 тысяч единиц вооружения. Шойгу подчеркнул, что российские войска сохраняют стратегическую инициативу.

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      Кристина Есикова
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