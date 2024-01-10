Стало известно о взятых в заложники сотрудниках тюрем в Эквадоре

Reuters: более 130 сотрудников тюрем в Эквадоре находятся в заложниках

Заключенные взяли в заложникм более 130 сотрудников тюрем в Эквадоре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление эквадорской Службы по делам лиц, лишенных свободы (SNAI).

«Национальная полиция и вооруженные силы работают над защитой неприкосновенности задержанных сотрудников службы безопасности тюрьмы», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что SNAI стало известно о 125 надзирателях и 14 представителях тюремной администрации, находящихся в заложниках.

В настоящий момент в Эквадоре действует режим «внутреннего вооруженного конфликта», который власти ввели после побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито 7 января, что стало причиной бунтов в тюрьмах. 9 января из другой тюрьмы скрылся главарь еще одной крупнейшей банды «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико.