Россиянин отправился в кругосветное путешествие и пропал при загадочных обстоятельствах. Что об этом известно?

В Шотландии пропал российский кругосветный путешественник Роман Титов

Российский яхтсмен и экс-штурман подлодки Роман Титов пропал без вести во время кругосветного путешествия. В декабре прошлого года он вышел в море, после чего перестал выходить на связь. «Лента.ру» собрала все, что известно о судьбе россиянина.

Россиянин не выходил на связь почти месяц

Роман Титов планировал обогнуть Землю в одиночку на 10-метровой парусной яхте «Вперед». Он начал подготовку осенью, а 13 декабря стартовал из норвежского порта Тенсберг. Недавно вблизи от города Аллапул на северо-западе Шотландии нашли обломки судна и мужчину без признаков жизни. Предположительно, это может быть Титов, хотя официального подтверждения этому нет.

Об обнаружении судна и тела мужчины сообщили сыну Романа Титова. Он обратился в МИД и полицию с просьбой разобраться в ситуации. Супруга путешественника Ирина рассказала телеканалу «360», что семье ничего не известно о местонахождении Титова. Она связывалась с береговой охраной и полицейским, который занимается поисками россиянина, но выяснить что-то не удалось.

Он 13 декабря всем написал, что выходит [в море], и все, 15-го числа был жуткий шторм. Мы даже не знаем, какие обломки толком нашли Ирина жена Романа Титова

По словам жены яхтсмена, трекер на яхте Титова был выключен, поэтому отследить ее невозможно. Семья предполагает, что путешественник хотел включить маячок в море, но не успел.

При этом последними, кто видел Титова, были работники верфи в Аллапуле. Они ремонтировали «Вперед» перед кругосветкой и опознали обломки мачты. «Мы вчера пытались туда позвонить, но у них такое жуткое наречие, что я вообще, если честно, ничего не поняла. У них свой диалект. Тут обязательно нужен переводчик», — заключила Ирина.

Родные предполагают, что путешественник может быть жив

Как указано на сайте Титова, ему 58 лет. Россиянин получил специальность штурмана и звание капитан-лейтенанта запаса. В составе экипажа он ходил по Средиземному морю, Атлантическому и Северному Ледовитому океанам. Сообщалось, что он работал на атомной подлодке, а также освоил профессию пилота спортивного самолета и даже участвовал в чемпионате России по высшему пилотажу. Сейчас Титов руководит подмосковным яхт-клубом.

В 2021 году путешественник совершил первую попытку кругосветного плавания. Спустя чуть больше месяца после начала экспедиции яхта «Вперед» попала в шторм ураганной силы в Атлантическом океане, перевернулась и лишилась мачты. Судно было полностью обесточено, связи тоже не было.

В течение 17 дней Титов смог поставить временный парус и, ориентируясь по магнитному компасу и морской навигационной карте, привел аварийное судно в Аллапул, где его отремонтировали

Супруга Титова рассказала, что тогда он не связывался с семьей полтора месяца, а потом объявился. Ирина не оставляет надежды, что и сейчас муж может быть жив.

«Я с этим человеком 20 лет прожила, я вообще ничему не удивлюсь. У него экстрим в крови», — отметила она.