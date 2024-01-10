Необычная семейная традиция испортила отношения мужчины с невестой

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она столкнулась с необычной семейной традицией жениха и испортила отношения с ним.

Автор поста написала, что впервые решила отпраздновать Рождество с семьей жениха. Молодой человек сразу предупредил ее, что на праздничном столе его семьи иногда не всем хватает еды. «Но чего я точно не ожидала — это того, что я буду участвовать в странной семейной традиции», — посетовала она.

Девушка объяснила, что у семьи ее жениха, как выяснилось, есть давняя традиция: все члены семьи должны бросить свое нижнее белье в одну корзину, а затем с закрытыми глазами поочередно вытянуть пару из общей кучи. «Кто вытянет трусы самого маленького размера, тот будет готовить», — добавила она.

Героиня истории призналась, что сначала восприняла традицию семьи возлюбленного как шутку и начала смеяться, из-за чего ее жених разозлился. Девушка написала, что ее удивила необычная традиция, поэтому она заказала такси и уехала домой. «В наших отношениях возникло напряжение. Он считает, что я произвела плохое впечатление на его семью», — заключила она.

В комментариях под постом пользователи назвали отвратительной традицию семьи мужчины. Некоторые комментаторы также посоветовали автору истории пересмотреть свое решение выходить замуж за этого человека и связывать свою жизнь с ним и его семьей.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как также столкнулась со смутившей ее нестандартной семейной традицией, когда пришла на ужин к родителям своего бойфренда. Оказалось, что в их семье было принято молчать за столом.