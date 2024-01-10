Туристка из США расплакалась из-за говорящих на своем языке французов

Туристка из США поехала во Францию и призналась, что расплакалась из-за того, что не смогла общаться с говорившими на своем языке местными жителями. Своей историей она поделилась в TikTok, на видео обратило внимание издание LBC.

Американка пожаловалась, что французы заставляют туристов «чувствовать себя плохо из-за незнания их языка», и заявила, что не будет рекомендовать Лион тем, кто путешествует в одиночку и не говорит по-французски.

«У меня не было проблем со знакомством и общением с людьми в Италии или даже в Германии, — поделилась туристка в своем ролике. — Но во Франции опыт совсем другой. Я чувствую себя изолированной».

Видео вызвало неоднозначную реакцию со стороны пользователей соцсетей. Некоторые посочувствовали героине, а другие упрекнули ее в невежестве. «Когда вы путешествуете, вам следует приложить усилия, чтобы выучить несколько слов на зыке страны, которую вы посещаете. Это позволяет иначе смотреть на ситуацию», — написал один из подписчиков американки.

Ранее австралийская туристка побывала на побережье Амальфи (Италия) и пожаловалась на тошнотворный запах от людей на европейском курорте. Кроме того, она осталась недовольна и местной едой.