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18:19, 10 января 2024Бывший СССР

Украина проведет учения на подконтрольной части Запорожской области

Украинские силы проводят учения на подконтрольной части Запорожской области

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На подконтрольной Киеву части Запорожской области украинские силы начали проводить командно-штабные учения территориальной обороны. Об этом заявил назначенный киевскими властями глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко в своем Telegram-канале.

«Проводим командно-штабные учения сил территориальной обороны региона. Представителям Национальной гвардии, силам ГСЧС (Госслужба по ЧС — прим. «Ленты.ру»), Национальной полиции, Службы безопасности Украины, структурным подразделениям органов государственной власти и другим ведомствам доказана информация и поставлены задачи», — говорится в публикации.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Украине городе Запорожье начались облавы на мужчин, которых намерены принудительно мобилизовать. Он назвал облавы массовыми. По его словам, в город прибыли сотрудники военкоматов из западных украинских областей.

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      Кристина Есикова
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