Силовые структуры
В ДНР росгвардейцы нашли оставленный ВСУ тайник с боеприпасами
В ДНР Росгвардия нашла тайник с боеприпасами на заброшенных позициях ВСУ
В Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы нашли тайник с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.
По данным ведомства, спецназ нашел схрон на заброшенных позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там были прикопаны цинки с патронами к крупнокалиберным пулеметам и 122-миллиметровый снаряд с поврежденной головной частью.
Отмечается, что опасные находки уничтожили накладным зарядом тротила.
Ранее стало известно, что в Крыму задержали россиянина, подозреваемого в хранении оружия и взрывчатых веществ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.