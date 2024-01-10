Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:06, 10 января 2024Силовые структуры

В ДНР росгвардейцы нашли оставленный ВСУ тайник с боеприпасами

В ДНР Росгвардия нашла тайник с боеприпасами на заброшенных позициях ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы нашли тайник с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, спецназ нашел схрон на заброшенных позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там были прикопаны цинки с патронами к крупнокалиберным пулеметам и 122-миллиметровый снаряд с поврежденной головной частью.

Отмечается, что опасные находки уничтожили накладным зарядом тротила.

Ранее стало известно, что в Крыму задержали россиянина, подозреваемого в хранении оружия и взрывчатых веществ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России поставили точку в вопросе с ценами на яйца. Сколько должен стоить десяток яиц и ждать ли снижения цен?

      Шура рассказал о ситуации с жильем

      Раскрыта роль ВМФ России в СВО

      Самый быстро тонущий мегаполис мира оградят «Великой морской стеной»

      Психолог перечислил три проверенных способа стать счастливее

      Индия задумалась о переходе с российской нефти на саудовскую

      Раскрыта судьба иска на один миллиард рублей к Ивлеевой из-за голой вечеринки

      Россиянам предложили арендовать квартиры у государства

      Семья лишилась сына в путешествии и получила 9 миллиардов рублей

      Россиянин с криком ворвался в детскую поликлинику и сорвал с себя всю одежду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости