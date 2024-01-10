В ДНР росгвардейцы нашли оставленный ВСУ тайник с боеприпасами

В ДНР Росгвардия нашла тайник с боеприпасами на заброшенных позициях ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы нашли тайник с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, спецназ нашел схрон на заброшенных позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там были прикопаны цинки с патронами к крупнокалиберным пулеметам и 122-миллиметровый снаряд с поврежденной головной частью.

Отмечается, что опасные находки уничтожили накладным зарядом тротила.

Ранее стало известно, что в Крыму задержали россиянина, подозреваемого в хранении оружия и взрывчатых веществ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

