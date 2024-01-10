В ДНР сообщили об оставлении ряда позиций украинской армией под Донецком

Гагин: украинская армия отступила под Новомихайловкой и Георгиевкой под Донецком

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили под Новомихайловкой и Георгиевкой. Об оставлении ряда позиций украинской армией сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

«Под Новомихайловкой противник побежал сразу с двух направлений, оставив на позициях лишь тяжелораненых и тела погибших сослуживцев. Несколько позиций оказались брошенными и под Георгиевкой», — сказал он.

Гагин отметил, что в одном из брошенных опорных пунктов украинских сил найдено несколько единиц стрелкового вооружения разного калибра. На этом направлении ВСУ кратно сократили применение артиллерии и нарастили удары беспилотниками.

Ранее доктор Сергей Рыженко сообщил, что число тяжелораненых украинских бойцов в больнице имени Мечникова в Днепре выросло на 30 процентов за последние несколько недель.