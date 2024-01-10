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11:04, 10 января 2024Россия

В Госдуме отреагировали на инцидент с угрожавшим свернуть шею девочке мигрантом

Депутат Госдумы Хинштейн предложил проверять психическое здоровье мигрантов

Кадр: Telegram-канал Mash

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверять психическое здоровье мигрантов. Об этом председатель комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи написал в Telegram.

Таким образом политик отреагировал на инцидент, произошедший в Москве, когда мигрант из Киргизии напал в магазине на шестилетнюю девочку и пригрозил свернуть ей шею. «Считаю, что в медосвидетельствование при оформлении патента не мешало бы добавить и медицинское заключение об отсутствии психических расстройств», — заявил политик.

Ранее выяснилось, что до нападения на ребенка 43-летний мужчина в течение недели употреблял алкоголь. 1 января из-за похмелья он потерял сознание на улице. Мигранта госпитализировали в больницу, но затем отпустили, и он продолжил отмечать праздник.

Об инциденте стало известно 9 января. Пострадавшая девочка приехала с родителями в мясной магазин на Новочеркасском бульваре. Там к ней пристал мужчина, который схватил ребенка за шею. В момент происшествия мигрант находился в невменяемом состоянии, поэтому ему вызвали скорую психиатрическую помощь. Как сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета России, нападавшего задержали.

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      Константин Лысяков
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