В Госдуме отреагировали на инцидент с угрожавшим свернуть шею девочке мигрантом

Депутат Госдумы Хинштейн предложил проверять психическое здоровье мигрантов

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверять психическое здоровье мигрантов. Об этом председатель комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи написал в Telegram.

Таким образом политик отреагировал на инцидент, произошедший в Москве, когда мигрант из Киргизии напал в магазине на шестилетнюю девочку и пригрозил свернуть ей шею. «Считаю, что в медосвидетельствование при оформлении патента не мешало бы добавить и медицинское заключение об отсутствии психических расстройств», — заявил политик.

Ранее выяснилось, что до нападения на ребенка 43-летний мужчина в течение недели употреблял алкоголь. 1 января из-за похмелья он потерял сознание на улице. Мигранта госпитализировали в больницу, но затем отпустили, и он продолжил отмечать праздник.

Об инциденте стало известно 9 января. Пострадавшая девочка приехала с родителями в мясной магазин на Новочеркасском бульваре. Там к ней пристал мужчина, который схватил ребенка за шею. В момент происшествия мигрант находился в невменяемом состоянии, поэтому ему вызвали скорую психиатрическую помощь. Как сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета России, нападавшего задержали.