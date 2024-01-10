В Госдуме рассказали о переходе на отечественные автомобили

Депутат Морозов: переход на российские авто идет согласно принятой схеме замены

Замена служебных автомобилей на отечественные будет проводиться по мере их износа и выработки ресурса. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

Он уточнил, что процесс перехода на российские авто проходит в соответствии с утвержденной схемой замены автопарка. Морозов отметил, что одним из первых «пересел на "Лады"» аппарат думского Комитета по контролю. Также многие депутаты, имеющие право на использование служебных автомобилей, передвигаются на Lada.

«Мой служебный автомобиль имеет пробег 200 тысяч километров. Еще 50 тысяч он должен пробежать, и тогда пересяду на отечественный автомобиль», — добавил Морозов.

Ранее источник «Ведомостей» в Думе сообщил, что в автопарк нижней палаты парламента поступили 33 машины Lada Vesta. Автомобилями смогут пользоваться рядовые депутаты, при этом Vesta не будут закреплены за конкретными парламентариями. Ранее в качестве автомобилей для депутатов использовали машины марок Ford и Hyundai.