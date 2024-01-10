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17:12, 10 января 2024Экономика

В Госдуме рассказали о переходе на отечественные автомобили

Депутат Морозов: переход на российские авто идет согласно принятой схеме замены

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Замена служебных автомобилей на отечественные будет проводиться по мере их износа и выработки ресурса. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

Он уточнил, что процесс перехода на российские авто проходит в соответствии с утвержденной схемой замены автопарка. Морозов отметил, что одним из первых «пересел на "Лады"» аппарат думского Комитета по контролю. Также многие депутаты, имеющие право на использование служебных автомобилей, передвигаются на Lada.

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«Мой служебный автомобиль имеет пробег 200 тысяч километров. Еще 50 тысяч он должен пробежать, и тогда пересяду на отечественный автомобиль», — добавил Морозов.

Ранее источник «Ведомостей» в Думе сообщил, что в автопарк нижней палаты парламента поступили 33 машины Lada Vesta. Автомобилями смогут пользоваться рядовые депутаты, при этом Vesta не будут закреплены за конкретными парламентариями. Ранее в качестве автомобилей для депутатов использовали машины марок Ford и Hyundai.

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